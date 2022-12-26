Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

26.12.2022 09:00

Подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка, Невское и Червонопоповка Луганской области и Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгороднее, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Водяное, Красногоровка и Марьинка в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.

На Купянском и Лиманском направлениях враг нанес огневое поражение по районам более 25 населенных пунктов. Среди них - Двуречная, Кисловка, Котляровка и Берестовое на Харьковщине; Стельмаховка, Площанка, Диброва и Червонопоповка Луганской области и Ямполовка и Торское в Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстрелял позиции наших войск в районах более 20 населенных пунктов. В частности это - Спирное, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опытное, Озаряновка, Нью-Йорк, Авдеевка, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневому воздействию подверглись Угледар, Великая Новоселка и Временка Донецкой области.