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Командующий Восточной группировкой посетил передовую
27.12.2022 17:00
Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский посетил подразделения, которые выполняют боевые задания на фронте. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
Отмечается, что генерал-полковник пообщался с военными и заслушал проблемные вопросы, которые требуют срочного решения. Также Сырский дал практические рекомендации по эффективному отражению вражеских атак.
"Благодаря героизму и титаническим усилиям наших защитников крепость Бахмут держится. Несмотря на высокую концентрацию сил врага, ему уже который месяц не удается взять город штурмом", - подчеркнули в Сухопутных войсках.
Теги: визит, ВСУ, фронт, командующий
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