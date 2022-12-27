Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

27.12.2022 09:00

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и Дилиевка, Красногоровка, Водяное, Веселое, Марьинка и Победа в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Берестовое, Тавильжанка, Табаевка, Крохмальное и Первомайское на Харьковщине; Новоселовское, Стельмаховка, Коломийчиха, Первомайское и Площанка Луганской области и Ямполовка, Торское, Диброва и Григорьевка в Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник нанес огневое поражение по районам более 25 населенных пунктов. В частности это – Белогоровка, Бахмут, Клищеевка, Белая Гора, Курдюмовка, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении пострадали Пречистовка, Золотая Нива и Великая Новоселка в Донецкой области.