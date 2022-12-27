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В Мирнограде полностью восстановили газоснабжение
27.12.2022 10:00
В городе Мирноград Донецкой области полностью восстановили газоснабжение. Об этом сообщает Донецкоблгаз.
"В течение прошлой недели силами специалистов АО "#ДОНЕЦКОБЛГАЗ" доступ к голубому топливу восстановили у 348 абонентов частного сектора. Активно предприятие работает над газоснабжением квартир в Донецкой области. За период с 19 по 25 декабря удалось дать газ в 24 264 квартир.
Продолжается сотрудничество с разминировщиками ГСЧС для обследования газопроводов на деоккупированных территориях Донбасса. В частности, продолжаются газовосстановительные работы в Лимане, селах Лозовое и Рубке.
Всего в Донецкой области с октября этого года подключено уже 168 445 бытовых абонентов и 159 небытовых", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, газ, восстановление, Мирноград
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