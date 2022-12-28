Последние новости раздела
- Глава ГУР посетил позиции Сил обороны в Бахмуте17:00
- В Славянске возобновляет работу ПУМБ15:00
- Из Покровска в Черкасскую область запустят бесплатный эвакуационный поезд11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донетчине аварийно отключены все газовые котельные08:00
- Командующий Восточной группировкой посетил передовую17:00
- В оккупированной Макеевке убили семью из 8 человек15:00
- В Мирнограде полностью восстановили газоснабжение10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
Глава ГУР посетил позиции Сил обороны в Бахмуте
28.12.2022 17:00
27-28 декабря текущего года начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских Сил обороны в Бахмуте, где работают разведчики-спецназначенцы. Об этом сообщает пресс-центр ГУР Минобороны.
Как отмечается, генерал-майор Буданов заслушал доклад командиров подразделений ГУР МО Украины, определил задачи и наградил особо отличившихся во время уничтожения оккупантов воинов.
Теги: Донбасс, визит, Бахмут, Буданов
Читайте также:
- Зеленский посетил Бахмут
- Если простудились на Новый год: как выздороветь быстро и эффективно
- Как правильно "выйти" из поста: советы диетологов
- Стало известно, почему новогодние праздники полезны для здоровья
- Врачи рассказали, после каких вещей нужно мыть руки
- Три признака того, что вы начали стареть
- Глава ГУР посетил позиции Сил обороны в Бахмуте17:00
- В Славянске возобновляет работу ПУМБ15:00
- Из Покровска в Черкасскую область запустят бесплатный эвакуационный поезд11:00
- РФ начала принудительную паспортизацию детей на Луганщине – ОВА10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донетчине аварийно отключены все газовые котельные08:00
- Командующий Восточной группировкой посетил передовую17:00
- В оккупированной Макеевке убили семью из 8 человек15:00
- Группа мобилизованных россиян сбежала с Луганщины13:00
- В Мирнограде полностью восстановили газоснабжение10:00
- Знайдіть свої виграшні промокоди на казино та вигравайте реальні гроші від кращого онлайн казино18:00
- Глава ГУР посетил позиции Сил обороны в Бахмуте17:00
- В Славянске возобновляет работу ПУМБ15:00
- Дефицит в энергосистеме вырос из-за остановки некоторых блоков – Укрэнерго13:00
- В ЕС вступил в силу единый стандарт для зарядных устройств12:00
- Из Покровска в Черкасскую область запустят бесплатный эвакуационный поезд11:00
- РФ начала принудительную паспортизацию детей на Луганщине – ОВА10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донетчине аварийно отключены все газовые котельные08:00
- Командующий Восточной группировкой посетил передовую17:00
- Знайдіть свої виграшні промокоди на казино та вигравайте реальні гроші від кращого онлайн казино18:00
- Відкрито реєстрацію заявок на отримання техніки для зберігання зерна від ООН17:00
- Новая коллекция женских комбинезонов в INTERTOP14:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- Из Покровска в Черкасскую область запустят бесплатный эвакуационный поезд
- В оккупированной Макеевке убили семью из 8 человек
- Группа мобилизованных россиян сбежала с Луганщины
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Украине не будут отменять комендантский час в новогоднюю ночь
- Командующий Восточной группировкой посетил передовую
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Укрэнерго предупредило об аварийных отключениях в шести регионах
- В Славянске возобновляет работу ПУМБ
- В Мирнограде полностью восстановили газоснабжение