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Архив - Донецкая область

Глава ГУР посетил позиции Сил обороны в Бахмуте

28.12.2022 17:00
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Глава ГУР посетил позиции Сил обороны в Бахмуте

27-28 декабря текущего года начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских Сил обороны в Бахмуте, где работают разведчики-спецназначенцы. Об этом сообщает пресс-центр ГУР Минобороны.
Как отмечается, генерал-майор Буданов заслушал доклад командиров подразделений ГУР МО Украины, определил задачи и наградил особо отличившихся во время уничтожения оккупантов воинов.



Теги: Донбасс, визит, Бахмут, Буданов
 
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