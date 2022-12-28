Глава ГУР посетил позиции Сил обороны в Бахмуте

28.12.2022 17:00

27-28 декабря текущего года начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских Сил обороны в Бахмуте, где работают разведчики-спецназначенцы. Об этом сообщает пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, генерал-майор Буданов заслушал доклад командиров подразделений ГУР МО Украины, определил задачи и наградил особо отличившихся во время уничтожения оккупантов воинов.