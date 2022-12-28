Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донетчине аварийно отключены все газовые котельные

28.12.2022 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донетчине аварийно отключены все газовые котельные

На территории Донецкой области отключили все газовые котельные из-за повреждения магистрального газопровода на Харьковщине. Об этом заявил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook.
"Повреждение магистрального газопровода в Харьковской области стало причиной вынужденного аварийного отключения котельных на территории Донецкой области. В настоящее время все котельные, работающие на газу, приостановили свою работу.
На данное время сформированы ремонтные бригады для срочного выявления и обследования аварийного участка и проведения восстановительных работ.
Скорость восстановления работы газопровода, будет зависеть от характера повреждения и его масштаба.
О ходе работ, запуске котельных и восстановлении газо- и теплоснабжения на территории области будет сообщено дополнительно", - отметил он.



Теги: Донбасс, авария, отключение, теплоснабжение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх