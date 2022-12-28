На Донетчине аварийно отключены все газовые котельные

28.12.2022 08:00

На территории Донецкой области отключили все газовые котельные из-за повреждения магистрального газопровода на Харьковщине. Об этом заявил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook.

"Повреждение магистрального газопровода в Харьковской области стало причиной вынужденного аварийного отключения котельных на территории Донецкой области. В настоящее время все котельные, работающие на газу, приостановили свою работу.

На данное время сформированы ремонтные бригады для срочного выявления и обследования аварийного участка и проведения восстановительных работ.

Скорость восстановления работы газопровода, будет зависеть от характера повреждения и его масштаба.

О ходе работ, запуске котельных и восстановлении газо- и теплоснабжения на территории области будет сообщено дополнительно", - отметил он.