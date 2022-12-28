- В Славянске возобновляет работу ПУМБ15:00
- Из Покровска в Черкасскую область запустят бесплатный эвакуационный поезд11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донетчине аварийно отключены все газовые котельные08:00
- Командующий Восточной группировкой посетил передовую17:00
- В оккупированной Макеевке убили семью из 8 человек15:00
- В Мирнограде полностью восстановили газоснабжение10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску17:00
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
Противник продолжает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении. Об этом сообщает Генштаб.
Наши воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской области и Спирное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Андреевка, Клищеевка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Победа и Золотая Нива в Донецкой области.
На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлинск, Тавильжанка, Двуречное, Купянск, Табаевка, Крохмальное, Берестовое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Коломыйчиха – Луганской.
На Лиманском направлении огневому воздействию подверглись Площанка и Диброва Луганской области, а также Ямполовка, Торское и Григорьевка в Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Спирное, Берестовое, Белогоровка, Соледар, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Ступочки, Клещеевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг стрелял по районам Водяного, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки в Донецкой области.
На Новопавловском направлении огневому поражению подверглись Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Времовка и Великая Новоселка Донецкой области.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Славянске возобновляет работу ПУМБ15:00
- Из Покровска в Черкасскую область запустят бесплатный эвакуационный поезд11:00
- РФ начала принудительную паспортизацию детей на Луганщине – ОВА10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донетчине аварийно отключены все газовые котельные08:00
- Командующий Восточной группировкой посетил передовую17:00
- В оккупированной Макеевке убили семью из 8 человек15:00
- Группа мобилизованных россиян сбежала с Луганщины13:00
- В Мирнограде полностью восстановили газоснабжение10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Славянске возобновляет работу ПУМБ15:00
- Дефицит в энергосистеме вырос из-за остановки некоторых блоков – Укрэнерго13:00
- В ЕС вступил в силу единый стандарт для зарядных устройств12:00
- Из Покровска в Черкасскую область запустят бесплатный эвакуационный поезд11:00
- РФ начала принудительную паспортизацию детей на Луганщине – ОВА10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донетчине аварийно отключены все газовые котельные08:00
- Командующий Восточной группировкой посетил передовую17:00
- В оккупированной Макеевке убили семью из 8 человек15:00
- Группа мобилизованных россиян сбежала с Луганщины13:00
- Відкрито реєстрацію заявок на отримання техніки для зберігання зерна від ООН17:00
- Новая коллекция женских комбинезонов в INTERTOP14:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- В оккупированной Макеевке убили семью из 8 человек
- Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску
- Группа мобилизованных россиян сбежала с Луганщины
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Из Покровска в Черкасскую область запустят бесплатный эвакуационный поезд
- В Украине не будут отменять комендантский час в новогоднюю ночь
- Командующий Восточной группировкой посетил передовую
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Укрэнерго предупредило об аварийных отключениях в шести регионах