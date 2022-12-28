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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

28.12.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

Противник продолжает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении. Об этом сообщает Генштаб.
Наши воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской области и Спирное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Андреевка, Клищеевка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Победа и Золотая Нива в Донецкой области.
На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлинск, Тавильжанка, Двуречное, Купянск, Табаевка, Крохмальное, Берестовое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Коломыйчиха – Луганской.
На Лиманском направлении огневому воздействию подверглись Площанка и Диброва Луганской области, а также Ямполовка, Торское и Григорьевка в Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Спирное, Берестовое, Белогоровка, Соледар, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Ступочки, Клещеевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг стрелял по районам Водяного, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки в Донецкой области.
На Новопавловском направлении огневому поражению подверглись Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Времовка и Великая Новоселка Донецкой области.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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