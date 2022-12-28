В Славянске возобновляет работу ПУМБ

28.12.2022 15:00

В Славянске возобновляет работу Первый украинский международный банк (ПУМБ). Об этом сообщает ВГА Славянска.

"Отделение ПУМБ на ул. Свободы 6, будет работать с 8:30 до 17:30. Перерыв - с 12:30 до 13:30. Выходные - суббота и воскресенье. О загрузке банкомата будет сообщаться дополнительно", - говорится в сообщении.