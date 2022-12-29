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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Андреевка, Площанка, Червонопоповка Луганской области и Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Победа на Донетчине. Об этом 29 декабря сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке. Об этом сообщает Генштаб.
На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Синьковка, Ольшана, Купянск, Кисловка и Крахмальное Харьковской области; Стельмаховка, Площадка, Краснопоповка и Диброва – Луганской, а также Ямполевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам более 25 населенных пунктов. В частности, это - Спорное, Белогоровка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Часов Яр, Бахмут, Константиновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении обстрелы зафиксированы возле Времовки, Великой Новоселки, Угледара и Пречистовки Донецкой области.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
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