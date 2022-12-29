Укрпочта закупила 5 комплектов Starlink для отделений Донецкой области

29.12.2022 17:00

Донецкий филиал Укрпочты закупил пять комплектов спутниковой связи Starlink и годовое обслуживание системы, сообщает Восточный вариант.

Объявление о закупке и результаты обнародованы в системе торгов Prozzoro.

Согласно данным, Укрпочта закупила пять комплектов оборудования Starlink V2 RV, в который кроме самого спутника входит роутер, адаптер и набор кабелей. Исполнитель должен доставить оборудование в Краматорск до 7 января следующего года и обслуживать системы связи в течение года.

За весь заказ (комплекты оборудования и обслуживание) Укрпочта заплатила 353 тысячи гривен.

В объявлении о результатах закупки не указано, на каких именно объектах Укрпочты в Донецкой области появится связь от Starlink.