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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

30.12.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Ивановское, Клещеевка, Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Красногоровка и Марьинка в Донецкой области. Об этом Генштаб.
На Купянском и Лиманском направлениях огневому воздействию подверглись районы 17 населенных пунктов. Среди них - Двуречная, Ольшана, Котляровка, Вишневое и Каменка Харьковской области; Площанка, Червонопоповка, Невское, Диброва на Луганщине и Торское Донецкой области. Враг нанес удар силами армейской авиации возле Дибровы.
На Бахмутском направлении обстреляны районы 20 населенных пунктов. В частности, Спирное, Берестовое, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Железное, Нью-Йорк, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой области. Кроме того, оккупанты задействовали ударные БПЛА в районах Курдюмовки, Майорска и Железного.
На Авдеевском направлении враг нанес огневое поражение возле Авдеевки, Веселого, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Авиаудары зафиксированы неподалеку Каменки и Авдеевки.
На Новопавловском направлении из танков и ствольной артиллерии захватчики били вблизи Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы, Большой Новоселки и Нескучного Донецкой области. Нанесли авиационный удар в районе Никольского.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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