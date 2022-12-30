В оккупированном Донецке под обстрел попал отель «Виктория»

30.12.2022 12:00

В оккупированном Донецке под обстрел попала гостиница "Виктория". Об этом сообщают в соцсетях.

Гостиничный комплекс расположен на проспекте Мира, вблизи стадиона "Донбасс Арена". Здания на территории комплекса получили значительные повреждения.

О пострадавших не сообщается. Утром коммунальщики приступили к уборке стекла и элементов конструкции возле гостиницы.