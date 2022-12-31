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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За минувшие сутки наши воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Белогоровка, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Нью-Йорк, Красногоровка, Каменка, Авдеевка и Марьинка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Каменка, Новомлинск, Двуречная, Ольшана, Купянск, Орлянка, Куриловка, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка – Луганской.
На Лиманском направлении под огневое воздействие оккупантов попали Площанка, Невское и Диброва Луганской области, а также Червонопоповка, Ямполовка и Торское в Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спирное, Берестовое, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Ягодное, Бахмут, Константиновка, Клещеевка, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дилиевка, Дружба, Железное, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении огневому поражению подверглись Веселое, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка.
На Новопавловском направлении противник обстрелял Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву, Великую Новоселку и Временку Донецкой области.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
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- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе