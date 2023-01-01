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В Авдеевской ГВА назвали количество оставшихся в городе жителей
В прифронтовой Авдеевке в Донецкой области сейчас проживает около 2,5 тысячи человек. В ноябре-декабре в город вернулось около 500 человек. Об этом в субботу, 31 декабря, заявил глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш в эфире Эспрессо.
"В городе где-то 2,5 тысячи человек. К сожалению, мы видели тенденцию в ноябре-декабре, что немалая часть людей вернулась в город - под 500 человек вернулось в Авдеевку. Люди говорят, что хотят домой и это их земля. Нельзя их осуждать. Кто-то где-то уехал, побыл. У кого-то деньги закончились, кому-то морально очень сложно", - сказал он.
Барабаш также отметил, что главная задача для местных властей - обеспечить более или менее понятные сервисные услуги.
"Это сводится к минимуму - завести гуманитарку, лекарства. Наладить работу больницы, коммунальных служб - раскачку воды из скважин, минимально чистить дороги от обломков после обстрелов. Есть возможность эвакуации, но не много желающих. За неделю мы вывезли всего пять человек и по заявкам на следующую неделю пока никого нет", - подытожил он.
Теги: Донбасс, Авдеевка, население, обстрелы
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