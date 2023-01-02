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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Роздоловка, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клищеевка, Озеряновка, Опытное и Красногоровка в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов. Среди них – Андреевка, Купянск, Кучеровка, Лиман Первый, Ольшана, Орлянское, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Мясожаровка на Луганщине.
На Лиманском направлении вражеский огонь зафиксирован неподалеку Новоегоровки, Площанки, Невского, Червонопоповки Луганской области и Тернов и Дибровы Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник обстрелял более 15 населенных пунктов. В частности – Берестовое, Белогоровка, Бахмут, Клищеевка, Курдюмовка, Ступочки, Белая Гора, Константиновка и Дилиевка в Донецкой области. Также враг нанес авиаудар возле Белогоровки.
На Авдеевском направлении под огневое воздействие попали Водяное, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении огневому поражению подверглись Нескучное, Времовка, Великая Новоселка и Угледар в Донецкой области.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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