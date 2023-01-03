- В результате обстрела рашистов погиб житель Курахово17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- ВСУ уничтожили базу оккупантов в Макеевке09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе08:00
- В Авдеевской ГВА назвали количество оставшихся в городе жителей11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Виталий Кличко встретил Новый год с защитниками Бахмута08:00
- Суд отправил за решетку двух агентов РФ с Донетчины11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В оккупированном Донецке под обстрел попал отель «Виктория»12:00
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Белогоровка Луганской области; Раздоловка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клищеевка, Курдюмовка, Авдеевка, Марьинка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На Купянском направлении враг совершил обстрелы из всего спектра артиллерии районов населенных пунктов Новомлинск, Тавильжанка, Двуречная, Лиман Первый, Ольшана, Купянск, Кучеровка, Орлянка, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Первомайское Харьковской области; Новоселовское, Андреевка и Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Макеевка, Площанка, Невское, Червонопоповка, Диброва Луганской области, а также Терны Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Спирное, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Константиновка, Ступочки, Клещеевка, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дилиевка, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии различных типов в районах населенных пунктов Веселое, Бердичи, Авдеевка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области.
На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка, Временка Донецкой области.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В результате обстрела рашистов погиб житель Курахово17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян в оккупированном Сватово08:00
- ВСУ уничтожили базу оккупантов в Макеевке09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе08:00
- В Авдеевской ГВА назвали количество оставшихся в городе жителей11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Виталий Кличко встретил Новый год с защитниками Бахмута08:00
- Суд отправил за решетку двух агентов РФ с Донетчины11:00
- ВСУ освободили поселок в Луганской области (ВИДЕО)10:00
- В результате обстрела рашистов погиб житель Курахово17:00
- Украинцам предлагают виртуальную прогулку по довоенному новогоднему Краматорску15:00
- В Укрэнерго заявили об улучшении ситуации с электроснабжением13:00
- Французские журналисты попали под ракетный обстрел во время прямого эфира из Краматорска12:00
- Российские оккупанты уничтожили ледовую арену ХК "Донбасс" в Дружковке11:00
- В ряде городов Украины зафиксированы новые температурные рекорды10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян в оккупированном Сватово08:00
- На Львовщине задержали агента РФ с Донбасса17:00
- В Укрэнерго предупредили об аварийных отключениях в Киеве15:00
- Вибираємо акумулятор для ноутбука Lenovo13:00
- Знайдіть свої виграшні промокоди на казино та вигравайте реальні гроші від кращого онлайн казино18:00
- Відкрито реєстрацію заявок на отримання техніки для зберігання зерна від ООН17:00
- Новая коллекция женских комбинезонов в INTERTOP14:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- ВСУ уничтожили базу оккупантов в Макеевке
- Виталий Кличко встретил Новый год с защитниками Бахмута
- В Авдеевской ГВА назвали количество оставшихся в городе жителей
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В РФ заявили об атаке украинского беспилотника на энергообъект в Брянской области
- Синоптики дали прогноз погоды на январь 2023 года
- РФ запретила гривню на оккупированных территориях Украины
- На Львовщине задержали агента РФ с Донбасса
- ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян в оккупированном Сватово