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В результате обстрела рашистов погиб житель Курахово
03.01.2023 17:00
Утром 3 января россияне обстреляли Курахово Донецкой области из артиллерии. По предварительной информации, один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.
Также есть повреждения: один снаряд попал в многоэтажный дом. Кроме того, поврежден объект инфраструктуры водоснабжения и выбиты стекла в зданиях недалеко от места попадания.
Теги: Донбасс, Курахово, погибший, обстрел, оккупанты
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