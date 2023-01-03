В результате обстрела рашистов погиб житель Курахово

03.01.2023 17:00

Утром 3 января россияне обстреляли Курахово Донецкой области из артиллерии. По предварительной информации, один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

Также есть повреждения: один снаряд попал в многоэтажный дом. Кроме того, поврежден объект инфраструктуры водоснабжения и выбиты стекла в зданиях недалеко от места попадания.