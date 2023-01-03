Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В результате обстрела рашистов погиб житель Курахово

03.01.2023 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В результате обстрела рашистов погиб житель Курахово

Утром 3 января россияне обстреляли Курахово Донецкой области из артиллерии. По предварительной информации, один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.
Также есть повреждения: один снаряд попал в многоэтажный дом. Кроме того, поврежден объект инфраструктуры водоснабжения и выбиты стекла в зданиях недалеко от места попадания.



Теги: Донбасс, Курахово, погибший, обстрел, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх