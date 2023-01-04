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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Марьинка, Новомихайловка, Победа и Красногоровка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На Купянском и Лиманском направлениях огневому воздействию подверглись более 15 населенных пунктов. Среди них – Новомлинск, Двуречная, Купянск, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Макеевка, Площанка и Диброва на Луганщине.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстрелял районы более 25 населенных пунктов. В частности – Краматорск, Спирное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Клещеевка, Водяное и Марьинка Донецкой области.
На Новопавловском направлении огневому поражению подверглись Временка, Великая Новоселка, Нескучное, Угледар и Никольское в Донецкой области.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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