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Архив - Донецкая область

Глава ДонОВА рассказал о ситуации в Бахмуте

05.01.2023 11:00
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Глава ДонОВА рассказал о ситуации в Бахмуте

Глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко в эфире телемарафона сообщил, что в результате военных действий Бахмут более чем на 60 процентов разрушен, а в среду из-за вражеского обстрела в городе погибли две женщины.
"...Враг отброшен на свои прежние позиции, то есть за пределы города...
Наши защитники мужественно защищают Бахмут и не дают врагу продвигаться.
Но, к сожалению, от этого страдает сам город, который более чем на 60 процентов разрушен.
И идут постоянные обстрелы. Так, сегодня (4 января - ред.) в результате артиллерийского обстрела в городе Бахмуте два гражданских лица - две женщины - погибли", - сказал он.



Теги: Донбасс, Бахмут, ситуация, погибшие
 
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