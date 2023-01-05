Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

05.01.2023 09:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Площанка Луганской области и Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Выемка, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Северное, Водяное, Красногоровка, Веселое, Марьинка и Победа в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.

На Купянском и Лиманском направлениях под огневое поражение попали районы 20 населенных пунктов. Среди них - Ивановка, Купянск, Двуречная, Ольшана, Кисловка, Котляровка и Крохмальное на Харьковщине и Макеевка, Площанка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях обстреляны районы более 40 населенных пунктов. В частности это - Верхнекаменское, Белогоровка, Бахмут, Белая Гора, Дилиевка, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении вражеский огонь зафиксирован возле населенных пунктов Золотая Нива, Угледар, Никольские Дачи и Пречистовка в Донецкой области.