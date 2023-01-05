В Лимане и Святогорске восстановлена связь Vodafone

05.01.2023 17:00

В деоккупированных городах Донецкой области восстанавливают мобильную связь. Об этом сообщает Минреинтеграции.

"В городе Лиман и на территории Святогорской территориальной общины восстановлено покрытие мобильного оператора Vodafone. Кроме того, в Святогорске стала доступна услуга беспроводного мобильного интернета 4G. Специалисты восстанавливают сеть проводного интернета в селе Крестище", - говорится в сообщении.