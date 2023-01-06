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Главарь "ДНР" "пояснил" рождественское перемирие от Путина
06.01.2023 09:00
Главарь донецких боевиков Денис Пушилин заявил в своем Телеграм, что о перемирии "не может идти речи".
"Ни о каком перемирии и речи быть не может! Решение нашего Президента как человека православного относится как раз к православным людям, которым важно сходить в церковь, отстоять службу в праздник Рождества Христова.
Руководство оставшейся части Украины по понятным причинам мы не считаем православными. Поэтому.
Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны. Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника!", - подчеркнул он.
Теги: Путин, Рождество, перемирие, Пушилин
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