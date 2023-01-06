Главарь "ДНР" "пояснил" рождественское перемирие от Путина

06.01.2023 09:00

Главарь донецких боевиков Денис Пушилин заявил в своем Телеграм, что о перемирии "не может идти речи".

"Ни о каком перемирии и речи быть не может! Решение нашего Президента как человека православного относится как раз к православным людям, которым важно сходить в церковь, отстоять службу в праздник Рождества Христова.

Руководство оставшейся части Украины по понятным причинам мы не считаем православными. Поэтому.

Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны. Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника!", - подчеркнул он.