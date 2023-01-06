Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

06.01.2023 10:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Площанка Луганской области и Спирное, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клищеевка, Курдюмовка, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.

На Купянском направлении зафиксирован вражеский огонь в районах населенных пунктов Тавильжанка, Двуречная, Ольшана, Синьковка, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное и Берестовое на Харьковщине и Куземовка, Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении огневому воздействию подверглись Макеевка, Площанка, Кузьмино и Диброва на Луганщине.

На Бахмутском направлении противник обстрелял Верхнекаменское, Спорное, Берестовое, Белогоровку, Веселое, Яковлевку, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Клещеевку, Белую Гору, Курдюмовку, Дилиевку, Озаряновку, Северное, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огневое поражение попали Красногоровка, Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении оккупантами обстреляны Никольское, Угледар и Пречистовка Донецкой области.