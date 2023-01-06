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Волонтеры из Харькова привезли защитникам Бахмута праздничный обед
06.01.2023 12:00
Волонтеры из Харькова привезли бойцам, которые защищают Бахмут в Донецкой области, праздничный обед, передает Суспільне.
Домашние соленья и пирожки передали жители поселка Введенка, что на Харьковщине. Сорокалитровый котел плова и 90 килограммов шашлыка за ночь приготовили волонтеры благотворительного фонда "Ленардо".
"Приехали в Бахмут, накормили ребят пловом, накормили соленьями. Спасибо поселку Введенка, люди собрали соленья, напекли пирогов ребятам. Мы приготовили шашлыки, приготовили плов. Накормили наших воинов, которые сейчас борются за нашу свободу", - рассказал волонтер благотворительного фонда "Ленардо" Аркадий.
Теги: обед, ВСУ, волонтеры, Бахмут
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