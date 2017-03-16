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Объявлены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает "ГОРДОН".
В четвертьфинал вышли три испанских клуба – "Барселона", "Реал" и "Атлетико", два представителя Германии – "Бавария" и дортмундская "Боруссия", английский "Лестер", французский "Монако", а также итальянский "Ювентус".
15 марта последние путевки завоевали футболисты "Монако" и "Атлетико".
"Монако" после поражения в гостевом матче английскому "Манчестер Сити" 3:5, в ответной встрече на своем поле одержал победу со счетом 3:1. Таким образом, "Монако" прошел в следующую стадию благодаря большему количеству забитых голов на выезде.
"Атлетико" сыграл дома вничью с "Байером" – 0:0. Первую встречу испанский клуб выиграл со счетом 4:2.
Жеребьевка четвертьфинальных матчей состоится 17 марта.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, спорт, футбол, Лига Чемпионов
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