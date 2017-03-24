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ГПУ раскрыла схемы хищения денег при подготовке к Евро-2012

24.03.2017 16:15
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ГПУ раскрыла схемы хищения денег при подготовке к Евро-2012

Следователи прокуратуры города Киева совместно с сотрудниками СБУ в городе Киеве и Киевской области провели 25 одновременных обысков в рамках расследования уголовного производства по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реконструкцию НСК “Олимпийский” к Евро-2012, сообщает Укринформ.
"По результатам проведенных обысков в офисах предприятий, которые являются участниками преступной цепи, а также по месту жительства фигурантов производства изъята документация, которая указывает, что при реконструкции главной арены государства существовали две параллельные преступные схемы нанесения государству убытков. Одна из них заключалась в уклонении от уплаты налогов, вторая – непосредственно была использована для хищения средств бюджета Евро-2012 с участием фиктивных предприятий", - говорится в публикации.
На примере кресел марки Bluecube (Великобритания), которые были установлены на НСК в количестве более 70 тыс. единиц, это выглядело следующим образом. Стоимость кресла, приобретенного у производителя по 78 долларов США, во время таможенного оформления уменьшалась поставщиком в 13 раз до 6 долларов США. Именно с этой суммы в последующем был произведен расчет таможенных платежей, вследствие чего государство недополучило милионные средства налогов. В следующем, цена кресла, приобретенного за 78 долларов США, через цепь подставных предприятий увеличивалась до 189 долларов США. Вследствие чего из государственного бюджета было излишне потрачено около 8 млн долларов США.
По данным следствия, аналогичные преступные схемы были использованы злоумышленниками при поставке оборудования для канализации, установке табло и обустройстве зоны гостеприимства НСК “Олимпийский”.
В настоящее время в рамках расследования в правоохранительные органы Великобритании, Гонгонга и Польши направлены соответствующие международные поручения.
Также ожидаются заключения экономических и товароведческих экспертиз, по результатам которых будет установлен окончательный размер нанесенных государству убытков и сообщено о подозрении виновным лицам.



Теги: Украина, Евро-2012, прокуратура, хищение средств
 
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