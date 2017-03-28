УЕФА выделила два миллиона евро на развитие крымского футбола

28.03.2017 14:30

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал о помощи УЕФА в вопросе с развитием футбола в Крыму, сообщает terrikon.com.

- Этот вопрос нельзя воспринимать односторонне, потому что в Крыму живут наши дети. Мы верим, что оккупация Крыма прекратится и оккупанты выйдут оттуда. Там останутся наши дети и юные футболисты. Это время они не должны потерять для своего профессионального развития. Здесь диалог с УЕФА довольно конструктивный - компромисс был достигнут. Определенную сумму выделяют на украинскую Федерацию футбола Крыма. Это один миллион евро. В течение трех лет мы можем использовать его на проекты, связанные с развитием футбола в Крыму на материковой части Украины.

Также, идентичная сумма, но только в гумманитарном виде (формы, мячи, экипировка), будет выделена для детей, которые занимаются непосредственно на месте. Важно, что наши дети будут поддержаны в Крыму и тех, которые переехали на подконтрольную территорию Украины. Чтобы они занимались футболом и были заняты спортом, - сказал Павелко на встрече с журналистами.