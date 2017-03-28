- УЕФА выделила два миллиона евро на развитие крымского футбола14:30
- Турецкий гранд хочет купить двух звезд сборной Украины21:45
- «Спортсменом года» в Украине стал гимнаст из Донецка15:30
- «Донбасс» обыгрывает «Кременчук» в первом матче финальной серии07:03
- Первый матч финальной серии УХЛ смотрите в эфире XSPORT16:32
- ГПУ раскрыла схемы хищения денег при подготовке к Евро-201216:15
- В России угрожают не пустить сборную Украины на ЧМ-2018 в ответ на запрет для Самойловой09:15
- Боксер из Мариуполя стал бронзовым призером чемпионата Европы20:47
- Луческу не может справиться с футболистами «Зенита»19:55
- Хоккейный клуб «Донбасс» выходит в финал плей-офф УХЛ09:30
УЕФА выделила два миллиона евро на развитие крымского футбола
Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал о помощи УЕФА в вопросе с развитием футбола в Крыму, сообщает terrikon.com.
- Этот вопрос нельзя воспринимать односторонне, потому что в Крыму живут наши дети. Мы верим, что оккупация Крыма прекратится и оккупанты выйдут оттуда. Там останутся наши дети и юные футболисты. Это время они не должны потерять для своего профессионального развития. Здесь диалог с УЕФА довольно конструктивный - компромисс был достигнут. Определенную сумму выделяют на украинскую Федерацию футбола Крыма. Это один миллион евро. В течение трех лет мы можем использовать его на проекты, связанные с развитием футбола в Крыму на материковой части Украины.
Также, идентичная сумма, но только в гумманитарном виде (формы, мячи, экипировка), будет выделена для детей, которые занимаются непосредственно на месте. Важно, что наши дети будут поддержаны в Крыму и тех, которые переехали на подконтрольную территорию Украины. Чтобы они занимались футболом и были заняты спортом, - сказал Павелко на встрече с журналистами.
Теги: Украина, футбол, УЕФА, Крым
- Внесены изменения в состав Комитета по подготовке и проведению Евро-2012
- Арбитр матча Англия-Украина "легко отделался"
- Фанатам на заметку. На Евро-2012 будут отслеживать и пресекать расизм
- Сегодня стартовал розыгрыш билетов на Евро-2012
- Президент ФК "Металлист" обратился в прокуратуру
- УЕФА оштрафовал "Металлист" на 60 тысяч евро за поведение болельщиков
- За въезд в Украину из «Л/ДНР» через Россию – штраф 3400 грн.20:15
- В Мариуполе можно купить дом за 5 тыс. долларов19:51
- В Донецке прогремел взрыв, есть пострадавшие18:46
- Падение экономики и уровня жизни – государственная политика Украины?17:00
- На оккупированном Донбассе процветает дезертирство: путинские наемники и местные боевики "ДНР" массово бегут с линии фронта16:00
- Отопительный сезон в Мариуполе может завершиться через несколько дней 15:20
- КПВВ в зоне АТО на Донбассе переходят на новый режим работы 14:00
- Посчитали, прослезились и решили порезать на металл: Захарченко приказал уничтожить завод Ахметова в Енакиево12:20
- Песков тайно прибыл в Луганск для смены "руководства ЛНР"12:00
- В секторе "Мариуполь" боевики снизили огневую активность11:40
- Российский журналист в коме «взял интервью» у мертвого спортсмена20:40
- За въезд в Украину из «Л/ДНР» через Россию – штраф 3400 грн.20:15
- В Мариуполе можно купить дом за 5 тыс. долларов19:51
- "Я не люблю жидов, кацапов и хохлов", - кто еще не угодил эксцентричной Надежде Савченко19:33
- Суд в Белоруссии постановил депортировать двух задержанных в Минске украинцев, третий арестован на 15 суток19:10
- В Донецке прогремел взрыв, есть пострадавшие18:46
- В Украине впервые продан памятник Ленину: названа цена18:25
- С 1 апреля в Украине изменится тариф на газ 17:20
- Падение экономики и уровня жизни – государственная политика Украины?17:00
- Киев отреагировал на заочный арест Яценюка16:40
- В Мариуполе можно купить дом за 5 тыс. долларов19:51
- "Похоронят миллионы украинцев": Доктор Комаровский сделал страшный прогноз 13:37
- Идентификация переселенцев, или Квест на выживание от Ощадбанка10:37
- На Луганщині переселенців заманюють у село09:19
- «Л/ДНР» не смогут продать уголь ДТЭКа: нет рынка сбыта и у товара теперь нелегальный статус08:10
- 8 проблем со здоровьем, о которых «расскажет» ваш язык09:28
- Медики бьют тревогу: современные гаджеты пагубно влияют на зрение, многим людям грозит слепота11:01
- Ученые назвали предвестника скорой смерти09:09
- Андрей Илларионов: "Украине надо продержаться минимум полгода"08:35
- На Земле началась уникальная магнитная буря19:42
- Пенсии по-новому: кто будет получать вдвое больше
- Донбасс – это Украина: штаб АТО сообщил долгожданную новость с фронта, ВСУ без потерь громят оккупантов, боевики в ярости
- Местный житель Балаклеи: Арсенал боеприпасов взорвался после генеральской пьянки. ВИДЕО
- Станислав Васин о блокпостах на Донбассе: "Из-за наплыва пенсионеров там продолжается тотальный хаос, но может быть хуже ещё раз в 500"
- Рядом с границей около Мариуполя разгружают российские танки. Путин готовит наступление?
- Известная чеченка произнесла то, что приведет Путина в бешенство: Окуева назвала самое слабое место армии РФ, Украина должна бить по полной
- "Это мертвая зона, здесь все мертвое" - дончане в шоке от того, во что боевики превращают "Донбасс Арену"
- "Похоронят миллионы украинцев": Доктор Комаровский сделал страшный прогноз
- Автомобилистов ожидает приятная новость - в Украине намерены отменить один из налогов -
- Героическая гибель бойцов АТО в Донбассе: террористы зверствуют по всей линии фронта, ВСУ несмотря ни на что продолжают освобождать восток Украины от оккупантов