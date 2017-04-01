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Известного футболиста Анатолия Тимощука назвали "предателем и разочарованием своего народа"

01.04.2017 22:11
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Известного футболиста Анатолия Тимощука назвали "предателем и разочарованием своего народа"

В поддержку жителей Луцка, которые выдвинули инициативу лишить ассистента главного тренера ФК "Зенит" Анатолия Тимощука звания "почетного гражданина" города, выступила его жена Надежда Навроцкая, пишет сайт 1492news.com.

В своем аккаунте в соцсети она написала о том, что ее муж принял позицию страны-агрессора, с чьей стороны летят смертельные снаряды и пули, от которых гибнут украинские бойцы, защищающие целостность Украины. Она акцентировала внимание на том, что таким жутким поступком Тимощук войдет в историю Волыни как своеобразный символ подлости и предательства по отношению к своему народу.




Фото: https://ru.1492news.com

Теги: Россия, Донбасс, футбол, жена, работа, Анатолий Близнюк, Зенит, предатель
 
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