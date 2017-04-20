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Серена Уильямс уходит в декрет

20.04.2017 15:25
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Серена Уильямс уходит в декрет

Известная теннисистка 35-летняя Серена Уильямс ждет первенца. Информация об этом появилась в Snapchat, а затем ее подтвердил пресс-секретарь спортсменки, сообщает телеканал 112 Украина.
"Счастлив подтвердить, что Серена ждет ребенка", - написал в сообщении email ее пресс-секретарь. Также, по его словам, Уильямс больше не будет играть в этом году, но планирует вернуться на корт уже в 2018 году.
В декабре Уильямс анонсировала помолвку с со-основателем социального новостного сайта Алексисом Оханяном.



Теги: ребенок, беременность, Серена Уильямс
 
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