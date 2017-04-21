Букмекеры дали прогноз на матч «Динамо» - «Шахтер»

21.04.2017 11:35

Сегодня болельщиков ждет классическое противостояние украинского футбола "Динамо" - "Шахтер", сообщает телеканал 112 Украина.

Букмекеры называют фаворитом встречи «Шахтер». Коэффициент на успех гостей предлагается 2.20. В тоже время на победу хозяев поля предлагается ставка 3.20. Ничья оценивается в 3.50.

В украинском чемпионате команды играли между собой 75 раз. Историческое преимущество на стороне "Шахтера" - 28 побед, 25 поражений и 22 ничьи, разница голов - 100-94. В этом сезоне "горняки" сначала уступили по пенальти в матче за Суперкубок Украины, затем сыграли вничью в Харькове, после чего выдали шикарный матч в Киеве, где выиграли 4-3.

Напомним, что игра начнется сегодня в 20:00 на НСК "Олимпийский". Телетрансляцию проведет канал "2+2".