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WBA представила уникальный пояс для победителя боя Кличко - Джошуа

25.04.2017 11:10
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WBA представила уникальный пояс для победителя боя Кличко - Джошуа

Специально для боя между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа Всемирная боксерская ассоциация (WBA) создала уникальный чемпионский пояс, сообщает Апостроф.
Отметим, что ранее чемпионский пояс WBA принадлежал скандальному британскому боксеру Тайсону Фьюри, который был вынужден от него отказаться.
В ближайшую субботу Владимир Кличко и Энтони Джошуа поспорят за вакантный чемпионский титул.
Встреча 41-летнего украинца и 27-летнего британца пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Кроме пояса WBA, победитель боя получит чемпионский пояс IBF (ныне принадлежит Джошуа), а также вакантный пояс IBO. На поясе выгравированы образы двух боксеров, которые сойдутся в ринге 29 апреля.



Теги: Владимир Кличко, бой, чемпион, WBA
 
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