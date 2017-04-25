WBA представила уникальный пояс для победителя боя Кличко - Джошуа

25.04.2017 11:10

Специально для боя между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа Всемирная боксерская ассоциация (WBA) создала уникальный чемпионский пояс, сообщает Апостроф.

Отметим, что ранее чемпионский пояс WBA принадлежал скандальному британскому боксеру Тайсону Фьюри, который был вынужден от него отказаться.

В ближайшую субботу Владимир Кличко и Энтони Джошуа поспорят за вакантный чемпионский титул.

Встреча 41-летнего украинца и 27-летнего британца пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Кроме пояса WBA, победитель боя получит чемпионский пояс IBF (ныне принадлежит Джошуа), а также вакантный пояс IBO. На поясе выгравированы образы двух боксеров, которые сойдутся в ринге 29 апреля.