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Горсовет Луцка не смог лишить Тимощука звания почетного гражданина города

27.04.2017 18:30
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Горсовет Луцка не смог лишить Тимощука звания почетного гражданина города

Городской совет Луцка не сумел набрать достаточное количество голосов для лишения бывшего полузащитника сборной Украины Анатолия Тимощука звания почетного гражданина города, сообщает Gazeta.ua.
На сессии 26 апреля депутаты горсовета 5 раз выносили на голосование вопрос о лишении Тимощука звания. Однако для позитивного решения не хватило семи голосов.
Ранее болельщики создали петицию, в которой требовали лишить Тимощука звания почетного гражданина Луцка после его назначения одним из тренеров российского ФК "Зенит". Она набрала необходимые 300 голосов за 6 дней из предоставленных 14.
Напомним, что Анатолий Тимощук занял должность помощника главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу. Контракт рассчитан на 2 года.



Теги: Луцк, горсовет, Анатолий Тимощук, звание
 
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