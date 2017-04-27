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Тайсон вывел "Шахтер" в финал Кубка Украины (ВИДЕО)

27.04.2017 09:40
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Тайсон вывел "Шахтер" в финал Кубка Украины (ВИДЕО)

Донецкая команда в полуфинальном кубковом матче с трудом выиграла у аутсайдера чемпионата Украины, благодаря вдохновенной игре бразильских легионеров, сообщает newsone.ua.
26 апреля победитель Кубка Украины-2016 донецкий "Шахтер", принимал на своем "домашнем" поле стадиона "Металлист" в Харькове "Днепр".
Этот стадион – не чужой для одного из лидеров "Шахтера", Тайсона (на фото). На харьковской арене бразилец забил немало красивых мячей, когда в период с 2010 по 2013 выступал за свой прежний клуб, "Металлист".
Поэтому символично, что именно Тайсон стал героем матча (наряду с Марлосом - оцените его гениальный пас пяткой). На 68-й минуте игры он забил красивый гол после отличной, чисто бразильской комбинации (участие в атаке приняли Марлос, Алан Патрик и Тайсон) – 1:0.
Поединок так и завершился со счетмо 1:0.
Финальный матч Кубка Украины пройдет 17 мая, на том же стадионе "Металлист" в Харькове.



Теги: футбол, Кубок Украины, финал, ФК "Шахтёр"
 
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