Донбасс 2004 уступил ХК74 2004 с минимальной разницей

04.05.2017 06:55

"Донбасс 2004", возглавляемый Андреем Савченко завершил выступление на групповом этапе турнира World Selects Invite. В последнем матче "красно-бело-черные" играли против французского "ХК74 2004".



Первая двадцатиминутка прошла в равной борьбе, что подтвердил и счет на табло - 1:1. Причем обе шайбы были забиты во второй половине периода, когда команды слегка устали. Во второй половине встречи команды продолжили играть на равных, однако на этот раз французы сумели перебросать украинских хоккеистов - 10:5. Один из этих бросков и стал решающим - за минуту до финальной сирены Поль Толле точным ударом принес победу своей команде.



Таким образом, после трех сыгранных матчей "Донбасс 2004" занял последнее место, и теперь дончанам предстоит побороться за путевку в основную сетку турнира в "Плей-офф Б". Игры "Плей-офф Б" пройдут завтра 4 мая.



World Selects Invite '04 2017. Групповой этап.



"Донбасс 2004" - "ХК74 2004" - 1:2 (1:1, 0:1)



Шайбы: 0:1 Дюффор (Тавернье, Трюффе), 13:14, 1:1 Крикля (Трандафилов, Смагло - больш.), 19:11, 1:2 Толле (Эйр, Симон), 38:37



Донбасс 2004: Арцатбанов (Коломоец); Козловский, Набойченко, Зонов, Трошкин, Востриков, Билан, Смагло, Вл. Куровский, Крикля, Вс. Куровский, Ханенко, Киселев, Баглай, Трандафилов, Стецюра, Дубский, Яцышин, Сидоренко, Мельник.



ХК74 2004: Котет (Прюнет); Берруэ, Эйр, Лопес, Ньюберри, Нику, Тодорофф, Брише, Коранд, Дюффор, Моллар, Симон, Тавернье, Толле, Трюффе, Мейне, Свини.

Источник: http://hcdonbass.com