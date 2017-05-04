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Сборная Новой Англии вырвала победу у Донбасса 2004
Второй игровой день на турнире WSI "Донбасс 2004" начал с матча против лидера своей группы - сборной Новой Англии. В первом периоде более опытные американцы активно давили, и в результате смогли дважды отличиться в середине двадцатиминутки. Однако на перерыв команду ушли при счете 2:1 - Владислав Куровский с передачи Дмитрия Смагло оформил первую шайбу "Донбасса 2004" на этом турнире.
Начало второго периода показало, что дончане не зря выступают в элитном турнире: Илья Дубский с передачи Сергея Стецюры уже на первой минуте второго периода сравнял счет в матче. В ответной атаке американцы смогли снова выйти вперед, однако казалось, что "красно-бело-черные" смогут побороться в этом матче за победу. К сожалению, ближе к концовке встречи дала о себе знать усталость подопечных Андрея Савченко - на 19 минуте четвертую шайбу в ворота Глеба Арцатбанова забросил Райан Комишок.
Проведя на турнире два матча, "Донбасс 2004" не смог пока отметиться набранными очками, однако уже показал достойную игру. набрать первые баллы в турнирной таблице и вырваться на третье место донецкая команда попробует уже сегодня в 19:45 в матче против местного "ХК74".
World Selects Invite '04 2017. Групповой этап.
"Донбасс 2004" - Новая Англия 2004 - 2:4 (1:2, 1:2)
Шайбы: 0:1 Свейм (Терри), 08:35, 0:2 Коэн (Чапман - больш.), 10:03, 1:2 Вл. Куровский (Смагло), 14:44, 2:2 Дубский (Стецюра), 20:15, 2:3 Фредерикс (Трепанье), 20:52, 2:4 Комишок, 38:53
Донбасс 2004: Арцатбанов (Коломоец); Козловский, Набойченко, Зонов, Трошкин, Востриков, Билан, Смагло, Вл. Куровский, Крикля, Вс. Куровский, Ханенко, Киселев, Баглай, Трандафилов, Стецюра, Дубский, Яцышин, Сидоренко, Мельник.
Новая Англия 2004: Купер; Шерр, Форджионе, Свейм, Картер, Терри, Трепанье, Мерч, Чапман, Пинарок, Смит, Мюллер, Коэн, Комишок, Фредерикс, Безио.
Источник: http://hcdonbass.com
Теги: Донбасс, спорт, хоккей
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