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В Мариуполе больше не будет ФК "Ильичевец"

06.05.2017 14:40
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В Мариуполе больше не будет ФК "Ильичевец"

ФК "Ильичевец" планирует сменить название после завершения сезона, сообщает ТСН.
В течение месяца на клубном сайте длилось голосование. В итоге за название "Мариуполь" проголосовали 1035 посетителей сайта, за "Металлург" - 661.
Параллельно проходил опрос и на одном из городских сайтов. За название "Мариуполь" отдали свои голоса 54% респондентов, а за "Металлург" - 45%.
"После окончания текущего сезона инвесторы клуба, проанализировав итоги голосования, примут решение о переименовании", - говорится в заявлении клуба.
"Ильичевец" лидирует в турнирной таблице Первой лиги и является кандидатом на повышение в Премьер-лигу-2017/18.



Теги: Донбасс, Мариуполь, футбольный клуб, название
 
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