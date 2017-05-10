Дружковка – хоккейный город от мала до велика. Как изменился город за 4 года работы ХК "Донбасс"

10.05.2017 20:06

"…хоккей в 2013 году? Нет, мы знали, что у нас в городе открылся каток, но не более того. Честно говоря, даже не знали, что туда можно записать детей или приходить покататься самим. Жизнь как-то продолжалась дальше, никакого "спортивного бума" у нас не было…" – рассказывает жительница Дружковки Екатерина.

В 2013 году при непосредственном участии президента ХК "Донбасс" Бориса Колесникова в Дружковке (Донецкая область) была открыта Ледовая арена "Альтаир". Символический ключ от нового спортивного объекта был вручен мэру города Валерию Гнатенко.

С первых дней своей работы "Альтаир", названный так в честь местной хоккейной команды, которая успешно защищала имя Дружковки на республиканских соревнованиях в 80-е годы, начал принимать в свои стены юных хоккеистов. Одним из первых свою тренерскую деятельность на катке начал бывший игрок той самой дружковской команды Александр Варлаченко:

"Тщательно следил за стройкой Ледовой арены с самых первых дней, еще с рытья котлована, - вспоминает Александр Юрьевич. - В первый сезон работы школы у нас занималось около 150 местных ребят, а о фигурном катании, как-то тогда даже и не думал никто – был только хоккей".

Настоящей бурной спортивной жизнью Дружковка и ее "Альтаир" зажили с началом сезона 2014/15, когда в этот индустриальный городок была перевезена основная часть воспитанников ДЮСШ ХК "Донбасс" из Донецка, где начались военные действия. И пусть главная команда клуба была вынуждена пропустить этот год, но сохранить удалось главное – спортивное будущее Украины, которое теперь росло и развивалось в местном филиале.

Только Донецк и Дружковка? Нет! Арена "Альтаир" приняла в свои стены всех желающих будущих спортсменов из крупных близлежащих городов: Константиновки, Краматорска, Славянска и меньших населенных пунктов. Причем на этот раз прием велся не только для юных хоккеистов, но также был объявлен набор и в отделение фигурного катания. Свое удивление от тогдашнего ажиотажа вспоминает тренер по фигурному катанию Наталья Гордеева:

"Мы переезжали с мыслью о том, что тут не будет много работы, - смеется Наталья Валерьевна. - Все-таки Донецк – большой город, понятное дело, что там желающих отдать своих детей в этот грациозный вид спорта должно быть много, а тут… Но, когда мы подвели итоги нашей первой приемной комиссии, то поняли, результат превзошел все ожидания".

В сентябре 2014-го Ледовая школа хоккейного клуба "Донбасс" насчитывала более 700 воспитанников, которые практически поровну были разделены на отделения хоккея и фигурного катания.

Зимние виды спорта, а особенно хоккей, - одни из самых затратных. Конечно, далеко не все семьи могут себе позволить дорогостоящую экипировку, аренду льда и прочее. Но уникальность ДЮСШ ХК "Донбасс" заключается в том, что обучение в ней происходит на бесплатной основе с предоставлением всей необходимой защитной амуниции, а также под присмотром профессионального тренерского состава.

Спортивные результаты не заставили себя долго ждать. Если более опытные хоккейные спецклассы с самого начала сезона приступили к завоеванию всеукраинских и международных наград, то донбассовские новобранцы первую часть спортивного года посвятили обучению и азам, но и они к концу года смогли принести домой со льда свои первые настоящие медали.

Хоккейным клубом «Донбасс» уже в феврале был организован, а точнее сказать, возрожден региональный детский хоккейный турнир "Золотая шайба Донбасса", а после него юные спортсмены Донецкой области выявили сильнейших в регулярном чемпионате "Детской хоккейной лиги".

"Мой сын добился первой поставленной цели – стал лучшим бомбардиром ДХЛ сезона 2014/15 в младшей категории, а команду Славянска в ходе турнира никто не смог победить, - делится эмоциями семья Кучеровых. – Родители смогли выплеснуть свои эмоции на играх ДХЛ, было приятно поболеть, покричать за команду своего города. Отдельное спасибо Борису Колесникову, который предоставил такую возможность, в это тяжелое время, мальчишкам играть в хоккей, а девчонкам заниматься фигурным катанием!"

Уже после окончания сезона, летом 2015 года мальчишки и девчонки с грустью ходили рядом с растопленным и отдыхающим катком "Альтаира", постоянно спрашивая, когда же начнется новый сезон. Как ни странно, но это была только первая волна спортивной лихорадки в Дружковке.

По-настоящему стать столицей Украины в плане зимних видов спорта Дружковка смогла в сезоне 2015/16. Случилось это еще летом, когда хоккейный клуб "Донбасс" объявил о том, чего так долго ждали тысячи его преданных болельщиков по всей стране и за ее пределами: основная команда ХК "Донбасс" примет участие в будущем чемпионате Украины по хоккею!

Что тут говорить? Команда профессионалов в городе! Обладатели Континентального кубка, трехкратные чемпионы Украины, экс-игроки КХЛ, ВХЛ и МХЛ – все они живут в твоем городе и тренируются на том же "Альтаире"! Свыкнуться с этой мыслью было непросто, особенно самым младшим воспитанникам школы, которые не упускали шанса сфотографироваться с бывшим игроком НХЛ Сергеем Варламовым или опытнейшим лидером атак Денисом Кочетковым.

Уже на первый турнир в Дружковку приехали опытные болельщики и фан-клубы "Донбасса" со всех точек Донецкой области. Старые друзья, новые лица, дети, родители воспитанников, любимые хоккеисты – все эти ингредиенты создали в Дружковке какую-то свою химию, что-то такое семейное, доброе и сильное, чего раньше, может быть, и не было вовсе.

Начало было положено победное – "Донбасс" в новых домашних стенах выиграл традиционный домашний турнир Donbass Open Cup-2015, а вскоре после него команда стартовала в чемпионате Украины, в котором просто не знала себе равных. С уверенным отрывом от преследователей было занято первое место в регулярном чемпионате, а в серии плей-офф дончане просто не проиграли ни единого матча – чемпионский сезон, золотые медали и кубок Украины приехал в Дружковку.

"Донбасс" - Это самая настоящая семья… Но прежде всего – это работа. Если ты не будешь выполнять ее хорошо, то на твое место придет другой человек. Так получилось, что с самого первого дня моей карьеры в "Донбассе" здесь всегда была теплая, дружеская атмосфера. Думаю, это не изменится никогда. Это действительно лучший клуб в Украине и в нем собраны самые перспективные и самые титулованные хоккеисты. Свои регалии мы должны отстаивать в каждой игре" – такие слова в одном из своих интервью говорил четырехкратный чемпион Украины в составе "Донбасса" нападающий Сергей Бабинец.

Параллельно с первой командой свои успехи развивала и Ледовая школа донецкого клуба, количество воспитанников которой в новом сезоне стало четырехзначным – более 1000 детей! Воспитанники ДЮСШ ХК "Донбасс" трех возрастов смогли выиграть вторые дивизионы Открытых чемпионатов Беларуси, добыв себе повышение в классе. Первые чемпионские звания пришли и в фигурном катании, где золотую медаль в первенстве Украины выиграл дончанин Валерий Карасев.

Новый сезон 2016/17 поставил перед хоккейной Дружковкой новые амбициозные цели, которые воплощаются в жизнь и по сей день. Воспитанники детско-юношеской спортивной школы продолжают покорять новые для себя спортивные вершины во всех направлениях. Первая команда ХК "Донбасс" стала пятикратным чемпионом Украины.

Ну, а главное, что весь регион уже знает, что Донбассу есть, чем гордиться уже сейчас, и есть будущее...

"ХК "Донбасс" - это уже часть нашей жизни, неотъемлемая часть. Мои дети третий год занимаются на "Альтаире", и мы не пропускаем ни единой домашней игры, иначе нас не поймут", - смеется Екатерина, глядя на сына с клюшкой в руке…