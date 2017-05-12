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Определились участники финала Лиги Европы
В Лиге Европы были сыграны ответные матчи полуфиналов, после которых определились два участника поединка за евротрофей сообщает телеканал 112 Украина.
"Манчестер Юнайтед" - "Сельта" 1-1
Голы: Феллаини, 17 - Ронкалья, 85
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Дармиан, Байи, Валенсия, Феллаини, Мхитарян (Каррик, 79), Блинд, Эррера, Погба, Лингард (Руни, 86), Рэшфорд (Смоллинг, 88)
Сельта: Альварес, Ронкалья, Кабраль, Мальо, Кастро, Васс (Хосабед, 46), Эрнандес, Радойя (Бонгонда, 69), Систо (Бовю, 81), Аспас, Гвидетти
Удаления: Байи, 88 - Ронкалья, 89
В первом поединке "Манчестер", минимально выигравший первый матч, принимал "Сельту". И уже на 17 минуте после удара головой Феллаини, когда счет в матче открылся, показалось, что интрига окончательно умерла. Но активность "Сельты" привела к тому, чт ов конце игры еще один точный удар головой исполнил уже Ронкалья и Моуринью пришлось нервничать. Но на большее гостей не хватило.
"Лион" — "Аякс" 3-1
Голы: Ляказетт, 45, (пен) 45+1, Гезаль, 81 — Дольберг, 27
Лион: Лопеш — Рафаэль Да Силва, Нкулу, Диакаби, Морель (Рыбус, 74) — Толиссо, Гоналон — Корне, Фекир, Вальбуэна (Геззаль, 77) — Ляказетт
Аякс: Онана — Велтман (Тете, 65), Санчес, Де Лигт, Виргевер — Клаассен, Шене (ван де Беек, 59), Зиех — Траоре, Дольберг, Юнес (Клюйверт, 82)
Удаление: Виргевер, 84
В другом матче вечера "Лион" принимал "Аякс". Первый поединок завершился разгромом французов. И все начиналось для них не лучшим образом - Дольберг открыл счет. Но под конец первого тайма дублем выстрелил Ляказетт и "Лион" начал верить в свои силы. А когда в концовке матча третий гол в ворота Онана отправил Гезаль, "Аякс" стал нервничать. Но дожать соперника "Лиону" не удалось.
Добавим, что финал Лиги Европы состоится 24 мая в шведском Сольне, на стадионе "Френдс Арена".
Теги: финал, Лига Европы, участники
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