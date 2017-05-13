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УЕФА опубликовала обновленный клубный рейтинг

13.05.2017 10:30
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УЕФА опубликовала обновленный клубный рейтинг

На официальном сайте УЕФА был обновлен рейтинг лучших клубов Европы, сообщает Sport.ua.
После матчей Лиги Европы киевское «Динамо» потеряло свои позиции в клубном рейтинге УЕФА. Полуфиналист турнира, «Лион», сумел обойти «Фиорентину» и «Динамо», сместив киевлян на 25-е место.
Лидером рейтинга является мадридский «Реал», следом идут «Бавария» и «Барселона». Донецкий «Шахтер» расположился на 18-м месте.
Напомним, что клубный рейтинг УЕФА влияет на «посев» команд при жеребьевке еврокубков.



Теги: УЕФА, рейтинг, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев
 
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