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Киевское "Динамо" отметило своё 90-летие проигрышем "Олимпику"
Главный тренер "Динамо" Сергей Ребров прокомментировал поражение со счетом 1:2 от "Олимпика" в чемпионате Украины, сообщает телеканал 112 Украина.
"Прежде всего, я хотел бы поздравить наших болельщиков и всех людей, причастных к клубу, с этой датой, с великим праздником. Конечно, мы хотели сделать подарок нашим болельщикам. К сожалению, этого не получилось. "Динамо" - великий клуб, и в первую очередь я бы хотел поздравить тех людей, которые прославляли клуб. К счастью, и я имею честь быть причастным, и футболисты, которые сейчас работают в этом клубе. Только, к сожалению, праздник сегодня не вышел.
Тем футболистам, которые спрашивают, почему они не играют, сегодня был предоставлен шанс. Неважно, есть турнирная мотивация или ее нет, нужно на поле доказывать свое место в основном составе. Сегодня мы предоставили такой шанс многим игрокам, но, к сожалению, они им не воспользовались", - сказал Ребров.
Теги: юбилей, проигрыш, ФК "Динамо" Киев
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