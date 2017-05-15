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Промоутер Джошуа назвал вероятную дату реванша с Кличко

15.05.2017 13:50
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Промоутер Джошуа назвал вероятную дату реванша с Кличко

Реванш между украинским боксером Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа, вероятно, состоится осенью этого года. Об этом рассказал промоутер британца Эдди Хирн, сообщает Телеканала новостей "24".
По его словам, местом проведения этого боя должен стать Уэльс. Вероятная дата дата реванша – 28 октября. Хотя есть шанс провести поединок в декабре.
"Я верю, что Кличко воспользуется своим правом на реванш, потому мы изучаем возможные даты. Стадион "Принсипалити" в Кардиффе не будет доступен в ноябре, потому 28 октября – удобная дата. Также есть вероятность провести бой в декабре, но я бы этого не хотел. Но если это будет декабрь, то поединок может принять Лас-Вегас, Китай или Дубай", – заявил Хирн.
При этом сам Кличко-младший еще не определился, согласится ли на бой-реванш.



Теги: бокс, Кличко, реванш
 
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