Тайсон отказался продлевать контракт с "Шахтером"

16.05.2017 11:30

Лидер полузащиты "Шахтера" Тайсон отказался продлевать контракт с донецким клубом, который истекает в декабре этого года. Бразилец твердо решил покинуть команду в ближайшее время, сообщает Обозреватель.

По информации СМИ, турецкий "Фенербахче" готов платить футболисту сборной Бразилии 4 млн евро в год, которые он изначально запросил. Отмечается, что "Шахтер" предлагал своему игроку зарплату на 800 тысяч меньше. Кроме того, в Стамбуле Тайсону дополнительно заплатят 3 млн евро подъемных.

В свою очередь, римский "Лацио" намерен побороться за бразильца. По данным источника, столичный клуб предлагает полузащитнику 2 млн евро подъемных с зарплатой 3 млн евро в год.