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Марию Шарапову не допустили на "Ролан Гаррос"

17.05.2017 11:00
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Марию Шарапову не допустили на "Ролан Гаррос"

Российская теннисистка Мария Шарапова не сможет в этом году принять участие в Открытом чемпионате Франции, который она в свое время дважды выигрывала, так как организаторы турнира отказались предоставить ей wild card, сообщает сайт Подробности.
Шарапова только что вернулась в большой спорт после 15-месячного перерыва из-за дисквалификации.
Российская теннисистка надеялась получить wild card, по крайней мере для того, чтобы принять участие в квалификации, однако 16 мая она получила официальный отказ.
"Wild card можно предоставить, если спортсмен возвращается после травмы, но не в случае, если это возвращение после допинга", - заявил председатель Французской теннисной ассоциации Бернар Гьюдичелли Феррандине.



Теги: запрет, Мария Шарапова, Ролан Гаррос
 
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