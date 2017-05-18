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Мариупольский "Ильичевец" возвращается в Премьер-лигу

18.05.2017 10:20
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Мариупольский "Ильичевец" возвращается в Премьер-лигу

В 31-м туре чемпионата Первой лиги мариупольский “Ильичевец” на выезде переиграл “Тернополь”, что позволило мариупольцам вернуться в УПЛ. Об этом сообщает сайт “Ильичевца”, передает УНН.
Единственный гол в матче отправил в сетку соперников Сергей Вакуленко, точно реализовав одиннадцатиметровый удар.
Приазовцы, набрав 77 очков, стали недосягаемыми для “Вереса”, который занимает третью строчку. На вторую путевку в Премьер-лигу претендует “Десна” (69 очков) и “Верес” (66).



Теги: Донбасс, футбол, Мариуполь, Премьер-лига
 
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