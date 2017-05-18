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«Шахтер» догнал «Динамо» по количеству побед в Кубках Украины

18.05.2017 09:55
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«Шахтер» догнал «Динамо» по количеству побед в Кубках Украины

Донецкий «Шахтер» обыграл «Динамо» в финале Кубка Украины (1:0) и теперь сравнялся с киевлянами по количеству побед в этом турнире. В активе грандов отечественного футбола по 11 побед в финале национального кубка, сообщает XSPORT.ua.
Также «горнякам» удалось установить абсолютный рекорд турнира, сыграв в финале 17 раз. К примеру, у «Динамо» всего лишь 15 решающих матчей. Капитан донецкой команды Дарио Срна повторил рекорд экс-игрока «бело-синих» Александра Шовковского, сыграв в финале Кубка Украины уже 11-й матч.



Теги: победа, Кубок Украины, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев
 
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