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В Англии футболистов-симулянтов будут дисквалифицировать

19.05.2017 11:10
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В Англии футболистов-симулянтов будут дисквалифицировать

Футбольная Ассоциация Англии (ФА) ввела новый пункт в правила наказаний игроков – "Успешный обман официального лица матча". С чемпионата Англии-2017/18 руководство лиги сможет дисквалифицировать симулянтов на две встречи, сообщает телеканал 112 Украина.
Комиссия из бывших игрока, судьи и тренера будет рассматривать подобные эпизоды и давать рекомендации ФА. Комиссия из трех экс-судей АПЛ будет заниматься случаями, оказавшимися вне поля зрения арбитра, сообщает официальный сайт ФА.



Теги: футбол, Англия, наказание
 
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