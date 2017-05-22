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Харьковчанка Элина Свитолина стала шестой ракеткой мира
22.05.2017 10:30
Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на шестую позицию в рейтинге WTA после победы на турнире в Риме. Рейтинг опубликован на сайте WTA, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
В новом рейтинге WTA Свитолину опережает спортсменка из Германии Анжелик Кербер, которой досталось первое место в рейтинге, второе - американке Серене Уильямс, третье - Каролине Плишковой из Чехии, четвертое - Симоне Халеп из Румынии, а пятое - испанке Гарбинье Мугуруса.
Теги: рейтинг, WTA, Элина Свитолина
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