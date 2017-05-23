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Международный паралимпийский комитет продлил дисквалификацию России
23.05.2017 09:45
Международный Паралимпийский комитет продлил санкции в отношении Паралимпийского комитета России, сообщает Укринформ.
Это означает, что российские спортсмены не смогут принять участие в ближайших чемпионатах Европы и мира, организованных под эгидой МПК, а также в зимних Паралимпийский играх 2018 года.
Напомним: международный паралимпийский комитет дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам рассмотрения доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.
Теги: Россия, дисквалификация, Паралимпиада
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