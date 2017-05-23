Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Международный паралимпийский комитет продлил дисквалификацию России

23.05.2017 09:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Международный паралимпийский комитет продлил дисквалификацию России

Международный Паралимпийский комитет продлил санкции в отношении Паралимпийского комитета России, сообщает Укринформ.
Это означает, что российские спортсмены не смогут принять участие в ближайших чемпионатах Европы и мира, организованных под эгидой МПК, а также в зимних Паралимпийский играх 2018 года.
Напомним: международный паралимпийский комитет дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам рассмотрения доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.



Теги: Россия, дисквалификация, Паралимпиада
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх