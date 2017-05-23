Международный паралимпийский комитет продлил дисквалификацию России

23.05.2017 09:45

Международный Паралимпийский комитет продлил санкции в отношении Паралимпийского комитета России, сообщает Укринформ.

Это означает, что российские спортсмены не смогут принять участие в ближайших чемпионатах Европы и мира, организованных под эгидой МПК, а также в зимних Паралимпийский играх 2018 года.

Напомним: международный паралимпийский комитет дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам рассмотрения доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.