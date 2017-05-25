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"Манчестер Юнайтед" завоевал кубок Лиги Европы УЕФА

25.05.2017 08:35
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"Манчестер Юнайтед" завоевал кубок Лиги Европы УЕФА

Футболисты "Манчестер Юнайтед" стали победителями Лиги Европы УЕФА сезона 2016/17. В финале на "Френдс Арене" в Стокгольме (Швеция) "Манчестер Юнайтед" обыграл амстердамский "Аякс" - 2:0, сообщает Укринформ.
Счет на 18-й минуте с помощью рикошета забил Поль Погба, удвоил преимущество манкунианцев на 48-й минуте Генрих Мхитарян - первый армянский футболист, забивший в финале Лиги Европы/Кубка УЕФА.
"Манчестер Юнайтед" стал пятым клубом, который завоевал трофей Лиги Европы. С 2010 года кубком владели только "Севилья" (трижды), "Атлетико" (дважды), "Порту" и "Челси" (по разу).



Теги: футбол, кубок, Лига Европы, ФК "Манчестер Юнайтед"
 
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