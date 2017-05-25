Последние новости раздела
- Испанский альпинист установил рекорд покорения Эвереста14:00
- Тайсон продлил контракт с "Шахтером"08:40
- Верховная Рада приняла закон о поддержке национальных видов спорта15:40
- "Манчестер Юнайтед" завоевал кубок Лиги Европы УЕФА08:35
- Чемпионки Украины скрутили вора07:16
- Букмекеры назвали победителя финала Лиги Европы09:40
- Международный паралимпийский комитет продлил дисквалификацию России09:45
- Харьковчанка Элина Свитолина стала шестой ракеткой мира10:30
- Сборная Швеции по хоккею отобрала чемпионский титул у Канады09:00
- В финале ЧМ-2017 по хоккею сыграют Канада и Швеция13:40
"Манчестер Юнайтед" завоевал кубок Лиги Европы УЕФА
25.05.2017 08:35
Футболисты "Манчестер Юнайтед" стали победителями Лиги Европы УЕФА сезона 2016/17. В финале на "Френдс Арене" в Стокгольме (Швеция) "Манчестер Юнайтед" обыграл амстердамский "Аякс" - 2:0, сообщает Укринформ.
Счет на 18-й минуте с помощью рикошета забил Поль Погба, удвоил преимущество манкунианцев на 48-й минуте Генрих Мхитарян - первый армянский футболист, забивший в финале Лиги Европы/Кубка УЕФА.
"Манчестер Юнайтед" стал пятым клубом, который завоевал трофей Лиги Европы. С 2010 года кубком владели только "Севилья" (трижды), "Атлетико" (дважды), "Порту" и "Челси" (по разу).
Теги: футбол, кубок, Лига Европы, ФК "Манчестер Юнайтед"
Читайте также:
- В Донецке замечен самый дорогой серийный внедорожник в мире22:50
- НАПЕРЕДОДНІ ДНЯ ПРИКОРДОННИКА У МАРІУПОЛІ ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ ЗАГИБЛИХ ПОБРАТИМІВ20:10
- За день бойовики 26 разів обстріляли сили АТО: поранено одного бійця19:30
- Денищенко: "Оппоблок" шантажирует всю страну и выставляет ультиматум Президенту Украины18:30
- У КОСТЯНТИНІВЦІ ЗАТРИМАЛИ ДВІ ЦИСТЕРНИ, ЩО ПОНОЧІ ЗЛИВАЛИ В ПОЛЯ НЕВІДОМУ РІДИНУ18:10
- Бойовики штрафують підприємців, які не вивішують сепаратистські прапори 17:30
- ИС: командиры боевиков не могут отучить подчиненных бросать передовые позиции15:50
- Славянск занял первое место в конкурсе по обустройству спортивных площадок14:30
- «Человек в беде» и центр занятости помогут трудоустроиться выпускникам Донетчины14:10
- У КОСТЯНТИНІВЦІ ЧЕКАЮТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУ ПОВІТРЯ ТА ҐРУНТУ В СЕЛИЩІ ЧЕРВОНИЙ13:50
- В Донецке замечен самый дорогой серийный внедорожник в мире22:50
- В Украине с июня вырастет тариф на интернет22:30
- Чечня против геев. Международный скандал в РФ21:50
- Назван самый полезный фрукт для здоровья сердца21:30
- Сколько строительных работ выполнили в Украине в январе-апреле 2017 года: Госстат 21:10
- Новая гибридная война России набирает обороты, - Порошенко 20:50
- Полиция проверяет сообщение о нападении медведя на людей в Белой Церкви 20:35
- НАПЕРЕДОДНІ ДНЯ ПРИКОРДОННИКА У МАРІУПОЛІ ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ ЗАГИБЛИХ ПОБРАТИМІВ20:10
- СБУ провела антитеррористические учения в международном аэропорту Николаева19:50
- В Чернигове одноместный самолет упал на жилой дом19:40
- Назван самый полезный фрукт для здоровья сердца21:30
- Полуниця для красивої шкіри і міцного здоров'я21:55
- 15 психологических трюков, которые сделают вашу жизнь проще21:45
- Надеются только на чудо15:25
- ТОП 3 рецепти від бородавок13:28
- Наряды-убийцы: как узкая одежда вредит позвоночнику09:37
- Не игнорируйте эти 6 вещей! Как удача стучится в ваши двери09:21
- Как быстро восстановиться после пережитого стресса? 5 советов08:10
- Як лікувати весняну ангіну?07:45
- Известный диетолог раскрыл секрет: 9 сочетаний продуктов, усиливающие полезные свойства друг друга!08:31
- Министр обороны РФ Шойгу сделал тревожное заявление в адрес Украины
- В останній місяць росіяни просто зненавиділи українських гастарбайтерів і українців взагалі
- В «ДНР» завезли бензин А-98 и установили цену
- Вознесение Господне: что нельзя делать в этот день
- «Большая семерка»: Порошенко поставил условие
- Появилось громкое заявление Трампа по Украине
- Украинцев заставят платить за отопление летом: названы суммы
- В Донецке вновь обстреляли автостанцию «Трудовская» - ранены три человека
- В Дружковке выплаты переселенцам сократились на несколько тысяч
- В минобороны подтверждают – наши войска заняли новые позиции на Светлодарской дуге