Тайсон продлил контракт с "Шахтером"

26.05.2017 08:40

Донецкий "Шахтер" подписал четырехлетний контракт с полузащитником Тайсоном, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков".

"25 мая футбольный клуб "Шахтер" подписал контракт с полузащитником Тайсоном. Соглашение рассчитано на четыре года", - говорится в сообщении.

Бразилец перешел в донецкий клуб из харьковского "Металлиста" в январе 2013 года, а за месяц дебютировал в футболке "горняков" в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией".

"Сегодня это один из самых опытных полузащитников команды: он провел за "оранжево-черных" 165 матчей и забил 29 мячей. В нынешнем сезоне в активе Тайсона 39 игр и 10 голов", - отметили в пресс-службе.

Напоиним, в последнее время СМИ активно обсуждали возможность перехода вингера в "Фенербахче" или "Лацио".